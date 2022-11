Das sehen die Steuerberatergremien anders. In einem Rundschreiben des Thüringer Steuerberaterverbandes an die Mitglieder heißt es, dass es schwer einschätzbar sei, ob das BVerfG eine rückwirkende Nichtigkeit der neuen Bewertungsregelungen feststellen würde. Davon würden dann tatsächlich alle profitieren.

In der Praxis war es aber häufig anders. Der Steuerberaterverband verweist hier auf Urteile zur Vermögen-, zur Erbschaft- oder auch zur Grundsteuer, in denen das Gericht vor allem für die Zukunft geurteilt hat. Im Klartext: Was rechtskräftig ist, das bleibt so, alle künftigen Fälle regelt ihr bitte neu. Nur mal so am Rande: Die bisherigen Grundsteuerbescheide wurden mit dem Urteil, dass die ganze Geschichte erst losgetreten hat, ja auch nicht aufgehoben.

Unsicher ist, ob das Bundesverfassungsgericht eine etwaige Nichtigkeit der neuen Rechtsgrundlagen rückwirkend oder aber nur für die Zukunft anordnet. Rundschreiben Thüringer Steuerberaterverband

Auch bezeichnet Thüringens Finanzministerin Heike Taubert den Bodenrichtwert als quasi unantastbar, was Experten bestreiten. Steuerberater verweisen jetzt schon auf Fälle sehr unterschiedlicher Bodenrichtwerte innerhalb einer Straße.

Der Bodenrichtwert geht als Faktor in die Berechnung des Grundsteuerwertes ein. Und da ist es nicht egal, ob der Wert bei 40 Euro pro Quadratmeter liegt, bei 170 oder 450. Hinzu kommt, dass es bei den Werten offenbar regelmäßig Korrekturbedarf gibt. Das Land Berlin hat eine eigene Internetseite geschaffen, auf der die regelmäßigen Fehlerkorrekturen verzeichnet sind. Experten raten dazu, sich bei starken Abweichungen an den Gutachterausschuss zu wenden.

Unterschied Vorbehalt der Nachprüfung und Vorläufigkeit Der Vorbehalt der Nachprüfung: Das Finanzamt kann Steuerbescheide unter dem "Vorbehalt der Nachprüfung" erlassen. Damit ist der Bescheid noch nicht endgültig und kann jederzeit zu Ihren Gunsten aber auch zu Ihren Ungunsten geändert werden. Die Vorläufigkeit bezieht sich hingegen nicht auf die gesamte Steuerfestsetzung, sondern nur auf einen vom Finanzamt genau zu bestimmenden Teil, in der Regel bezogen auf ein anhängiges Verfahren vor Gericht. https://www.finanzamt.nrw.de

Die Steuerberater und die Windmühlen

Wegen dieser Erfahrungen haben die Steuerberatergremien der Länder und auch die Bundesvereinigungen schon während der Gesetzgebungsphase beim Bund vergeblich darauf gedrungen, die Bescheide unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (VdN) zu erlassen.

Das hätte den Steuerpflichtigen und deren Beratern die Möglichkeit eröffnet, ohne größeren Aufwand auch nachträglich Daten berichtigen zu können. Angenehmer Nebeneffekt: Es wären keine Einsprüche nötig gewesen. Und Einsprüche lösen bei den Finanzbehörden immer weitere Schriftwechsel aus. Eine klassische Win-Win-Situation inklusive Bürokratievermeidung. Ein Formular für die Grundsteuererklärung ist häufig so kompliziert, dass die Eigentümer sich Hilfe bei Ihren Steuerberatern suchen. Bildrechte: IMAGO / Kosecki

Das wurde von den Finanzministerien von Land und Bund auch diskutiert und abgelehnt. Man sei sich sehr sicher, dass alles in Ordnung ist, das unterstrich auch Thüringens Finanzministerin Heike Taubert. Doch ist es das wirklich? Noch sind die Bescheide über Grundsteuerwert und –messbetrag nur sehr spärlich in den Briefkästen der Grundstückseigentümer eingegangen. Und trotzdem suchen bundesweit bereits viele Mandanten ihre Steuerberater auf und bitten, die für Normalbürger kaum verständlichen Bescheide auf mögliche Fehler zu prüfen.

Das Ergebnis: Doppelte Wohnflächen, falsche Angaben zur Kernsanierung und weitere teure Eingabefehler, die "Elster" klaglos geschluckt hat. Denn das Programm hat zwar einige Plausibilitätsprüfungen, aber nachgerechnet werden die Angaben nicht. Zudem diskutieren Steuerberater bundesweit, ob nicht gar grundsätzliche Eckpunkte des neuen Grundsteuersystems verfassungswidrig sind.

Uns liegen einige Schriftwechsel vor, die sehr fachlich an die Angelegenheit herangehen und zum Beispiel auf die unterschiedlichen Bewertungsmethoden in den Bundesländern abzielen, auf extreme Pauschalierungen z.B. bei der Einstufung in Mietniveaustufen, auf "nicht ausreichend differenzierende Äquivalenzmodelle", die Ermittlung der Bodenrichtwerte usw. usf. Der gemeine Grundstückseigentümer hat sich an dieser Stelle längst aus der Diskussion verabschiedet. Aber zahlen muss er trotzdem.

Was machen wir denn nun?

Die allgemeine Unsicherheit macht auch vor den Steuerberatern nicht halt. Das zeigt auch das Rundschreiben an die Kollegen. So bestehe die Möglichkeit, durch einen Einspruch zu versuchen, den Bescheid offen zu halten und sich dann an ein Klageverfahren im Rahmen eines Vorläufigkeitsvermerks anzuhängen.

"Schwer einschätzbar sei, wie schnell die Finanzverwaltung über einen Einspruch entscheidet", so der Verband. Würde der Einspruch abgelehnt, bevor eine Klage zur Verfassungsmäßigkeit vor einem Finanzgericht anhängig ist, müsste selbst Klage erhoben werden. Aber wer will das schon auf sich nehmen? Einige Steuerberater schon, sie haben MDR THÜRINGEN diese Klagebereitschaft bereits signalisiert. Aus Thüringen und anderen Bundesländern. Eine neues Grundsteuergesetz zur Regelung der Grundstückswerte und muss her, aber ist das jetzige überhaupt verfassungsmäßig? Bildrechte: IMAGO / Imaginechina-Tuchong

Dabei geht es nicht darum, die Zahlung der Grundsteuer zu verhindern, die ja die Gemeinden ertüchtigt, Kindergärten usw. zu bauen. Auch wenn diese "Vermeidungs-Vorwürfe" seitens der Politik gern erhoben werden. Aber wenn schon ein neues Gesetz geschaffen wird, argumentieren die Steuerberater, wäre es doch gut, wenn alles auf rechtlich sicherem Grund stünde bei der Grundsteuer.

So bleibt dem "Elster"-geplagten Grundsteuerzahler nur der Weg, sich noch einmal in die Materie einzuarbeiten und die beiden eingegangenen Bescheide zu prüfen. Die Kollegen des Portals T-Online.de haben eine Übersicht erstellt, die sich als Vorlage eignet.

Grundsteuererklärung kann auch Mietern auf die Füße fallen

Wenn bei der Überprüfung Fehler entdeckt worden sind - auch eigene Fehler - dann unbedingt innerhalb der Vier-Wochen-Frist schriftlich Einspruch einlegen oder eben doch einen Steuerberater um Unterstützung bitten.