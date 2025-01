"Aber die Regeln führen dazu, dass vor allem Einfamilienhäuser stärker belastet werden", sagte der Erfurter Finanzdezernent Linnert. Lasse man die Hebesätze unverändert, dann steige die Steuer für ein Einfamilienhaus vielleicht nicht von 300 auf 500 Euro, sondern womöglich nur auf 490. "Aber verhindert wird sie nicht." Die Kommune setzte am Ende nur um, was in Bund und Land beschlossen worden sei. Und nutzt den Hebesatz quasi am Schluss der Rechnung, um die bisherige Summe bei geänderten Grundstücksbewertungen zu bekommen.