Ein offenbar lange schwelender Streit in der Thüringer Minderheitsregierung ist offenbar beigelegt. Der Entwurf eines Landeshaushalts für das Jahr 2023 steht. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte MDR THÜRINGEN, Ministerin Heike Taubert (SPD) habe bis zum Freitagnachmittag "Chefgespräche" mit ihren Ministerkollegen geführt. Dabei seien Ergebnisse erzielt worden, mit denen jeder Ressortchef leben könne.

Über das Volumen des Etats machte das Finanzministerium noch keine Angaben. Zurzeit wird die Vorlage für die Kabinettsitzung am Dienstag erarbeitet.

Im Frühjahr hatte Finanzministerin Taubert einen Haushaltsentwurf vorgelegt, für den es innerhalb des Kabinetts keine Mehrheit gab. Die Ressortchefs hatten damals hunderte Millionen Euro an zusätzlichen Ausgaben mehr angemeldet als von Taubert vorgesehen.

Nach ihren damaligen Plänen sollte der Etat ein Volumen von etwa 12,4 Milliarden Euro haben. Die Ministerin hatte den Entwurf zurückgezogen und in den Chefgesprächen noch einmal mit ihren Kabinettskollegen verhandelt. 700 Millionen sollen aus der Rücklage entnommen werden, um den Etat auszugleichen. Noch im Herbst will das Kabinett den Haushalt in den Landtag einbringen.