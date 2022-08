Die erneute Hitzewelle hat die Waldbrandgefahr in Thüringen wieder ansteigen lassen. Nach Angaben der Landesforstanstalt lag in fünf von 32 Regionen im Freistaat die Waldbrandgefahrenstufe bei vier - und damit auf der zweithöchsten Stufe. Betroffen sind vor allem die Wälder in der Mitte des Landes und im südlich gelegenen Forstamtsbereich in Heldburg.