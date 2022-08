In Sonneberg reichten die Wasservorräte nicht für eine effektive Brandbekämpfung, mahnt Forstamtsleiter Roland Kaiser. (Symbolbild)

In Sonneberg reichten die Wasservorräte nicht für eine effektive Brandbekämpfung, mahnt Forstamtsleiter Roland Kaiser. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Laut Kaiser sind infolge der diesjährigen Dürre im Kreis die Oberflächenwasser-Vorräte fast völlig aufgebraucht. Der Waldboden sei in bis zu zwei Meter Tiefe ausgetrocknet, etliche Bäche und Flüsse vertrocknet, sowie Quellen versiegt. Auch die Tiefbrunnen der Landwirte zeigten Tiefststände. Oberflächige Wasserspeicher, wie zum Beispiel Seen, Teiche, Tümpel, Moore und Feuchtbiotope, würden ebenfalls zunehmend an Wasser verlieren.