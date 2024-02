Auch Trinkwasser-Speicher fangen Hochwasser ab

Bei der Thüringer Fernwasserversorgung TFW ist Michael Sabrowski verantwortlich für das Management der Stauanlagen. Er hat in diesem Winter wieder mal erlebt, wie schnell Trinkwasser-Speicher ganz entscheidend sein können für den Rückhalt von Hochwasser. In Südthüringen hat die Talsperre Schönbrunn am Oberlauf der Schleuse Hunderttausende Kubikmeter Wasser aufgefangen und so das Rückhaltebecken Ratscher am Unterlauf entlastet. Gemeinsam haben beide Becken mehr als fünfeinhalb Millionen Kubikmeter zurückgehalten.

In Nordthüringen war es die Trinkwassertalsperre Neustadt, die das Wasser des Krebsbaches aufhalten konnte. Der fließt durch das Rückhaltebecken Iberg weiter in die Thyra, die kurz vor dem Stausee Kelbra in die Helme mündet. Hier war jeder Kubikmeter Wasser, der nicht unten ankam, quasi Gold wert. Bildrechte: MDR / Heike Neuhaus

Die Regenfälle hatten beide Trinkwasser-Talsperren an ihre Grenzen gebracht. Sie liefen kontrolliert über, was so viel bedeutet wie: Wasser gelangte über die eingebauten Hochwasser-Entlastungsanlagen in Schleuse und Krebsbach. Das war ungewohnt, aber nicht gefährlich. Was Talsperren-Betreiber wirklich fürchten: Wenn das Wasser unkontrolliert über Damm oder Staumauer läuft. Dann wird die Steuerung wirklich schwierig.

Zwei Hochwasser-Stauseen arbeiten zusammen

Entscheidend für die Entlastung der Helme, sagt Sabrowski, sei aber das Rückhaltebecken Straußfurt nördlich von Erfurt gewesen. Es staut das Wasser der Unstrut, in die kurz vor dem Stausee noch die Gera einmündet. "Das Rückhaltebecken Straußfurt wird im Verband mit der Talsperre Kelbra gesteuert", erklärt Sabrowski. "So soll verhindert werden, dass die Hochwasserscheitel von Unstrut und Helme am Zusammenfluss bei Kalbsrieth aufeinandertreffen." Bildrechte: Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt

Mit über 16 Millionen Kubikmetern war Straußfurt an den kritischsten Tagen ebenfalls sehr voll. Aber Kelbra war früher voll und konnte nicht mehr genug zurückhalten. Ohne die "Bremse" in Straußfurt hätte sich das Wasser der Helme zurückgestaut, weil zum Abfließen in die Unstrut kein Platz gewesen wäre. Bildrechte: Thüringer Fernwasserversorgung

Anlagen halten extreme Belastung aus

Die Belastungen für die Stauanlagen haben nur wenige Tage gedauert, aber sie waren enorm. Haben sie Spuren hinterlassen? Michael Sabrowski antwortet ganz gelassen: "Dafür sind die Anlagen gebaut worden."