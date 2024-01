Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Kreis Sömmerda Hochwasser-Rückhaltebecken bei Straußfurt: Auch einen Monat später wird noch aufgeräumt

23. Januar 2024, 19:46 Uhr

Einen Monat ist Weihnachten schon wieder her und damit auch das Hochwasser, das ausgerechnet über die Feiertage viele Betroffene in Nordthüringen und Sachsen-Anhalt in Atem hielt. Die Aufräumarbeiten dauern an: auch am Hochwasser-Rückhaltebecken in Straußfurt im Landkreis Sömmerda.