Altreifen, Bauschutt, Gartenabfälle - im Wald, im Straßengraben oder am Feldrand - 80 Meldungen innerhalb von sieben Tagen seien in der Osterwoche 2022 eingegangen. Das seien laut Ministerium mit Abstand die meisten gewesen. Weil während der Feiertage viele Familien in der frühlingshaften Natur unterwegs sind, melden sie auch mehr Vergehen. Die bisher fleißigsten App-Nutzer wohnten mit 312 Meldungen in Erfurt, aus der Region Nordhausen seien 212 Meldungen gekommen.