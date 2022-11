Die Zahl der Biber in Thüringen hat zugenommen.

Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

Zehn Jahre hat der Verband das Projekt "Bibermanagement für Thüringen" dank einer Förderung des Landes und der Europäischen Union durchführen können. Martin Schmidt, der Landesvorsitzender des Nabu Thüringen: "Der Biber konnte sich aufgrund unseres Engagements, unserer Beratung und unserer guten Zusammenarbeit mit allen Behörden relativ konfliktarm auf natürliche Weise in Thüringen wieder ausbreiten."

Nun möchte das Umweltministerium das Bibermanagement in Zukunft mit anderen Institutionen fortführen. Die etwa achtzig vom Nabu Thüringen ausgebildeten und organisierten Biberberaterinnen und Biberberater sollen dann weitestgehend über die Unteren Naturschutzbehörden betreut und koordiniert werden.

Der Nabu Thüringen hat im Rahmen seines Projektes unter anderem zu Biberfragen fachlich beraten, vor Ort geholfen, kleinere Präventionsmaßnahmen umgesetzt sowie für die Belange des Bibers in Vorträgen und bei Exkursionen sensibilisiert. Ziel war ein harmonisches Zusammenleben von Bibern und Menschen.

Laut Aussagen des Nabu muss ein erfolgreiches Bibermanagement stetig erreichbar sein, um bei Konflikten schnell vor Ort zu reagieren. Diese Aufgabe können Behörden aufgrund ihrer Strukturen schwerlich leisten, so Schmidt. "Wir freuen uns zwar, dass das Land Thüringen sich der Aufgabe des Bibermanagements in Thüringen stellt. Jedoch darf zeitlich verzögertes Reagieren und organisatorische Lücken vor Ort nicht die schwer erarbeitete Akzeptanz des Bibers in der Bevölkerung gefährden."