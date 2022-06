"Wie lassen es heute nicht mehr zu, dass sich zu viel Umsatz auf einen Kunden konzentriert", sagt Wolf. Allein in Meuselwitz beschäftigt er in Produktion, Logistik und Verwaltung mehr als 260 Beschäftigte. Zusammen mit einem Standort in Norddeutschland sind es mehr als 300. Inzwischen sei auch der etwas abgelegene Standort kein Problem mehr. "Wir haben auf 10 oder 12 Lehrstellen pro Jahr immer noch mehr als 100 Bewerbungen", berichtet er stolz. Und manche Spezialisten rekrutiere man deutschlandweit. "Da bezahlen wir aber auch genauso wie in Hamburg oder Köln", sagte er. Die Bluechip AG fördert unter anderem die Fußballmannschaft ZFC Meuselwitz, die ohne die Zuwendungen des Computer-Unternehmens kaum den Aufstieg von der Kreisklasse bis in die Regionalliga geschafft hätte. Bildrechte: imago images/Picture Point

IT-Spezialisten verdienen in Thüringen vergleichsweise wenig

Die Bezahlung ist in der Branche nicht einheitlich geregelt. Vor allem in der Software-Entwicklung gibt es keine Tarifverträge von Bedeutung. In vielen Unternehmen spielen Gewerkschaften keine Rolle. Der Arbeitskräftemangel ist oft so groß, dass die Mitarbeiter meist am längeren Hebel sitzen, wenn es an Gehaltsverhandlungen geht. Die durchschnittlichen Gehälter in der Branche können sich im Thüringer Vergleich sehen lassen. Während die Thüringer nach Daten des Landesamtes für Statistik im Schnitt rund 32.000 Euro pro Jahr verdienen (Teilzeit-Jobs eingeschlossen), sind es im IT-Bereich fast 48.000 Euro pro Jahr. Im bundesweiten Vergleich allerdings befindet sich der Freistaat damit weit hinten in der Ländertabelle. Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt wird schlechter gezahlt (43.300 beziehungsweise 44.500 Euro). Brandenburg und Sachsen liegen gleich auf. In allen anderen Ländern verdienen Menschen in IT-Jobs besser. In Hessen, Baden-Württemberg und Bayern sind es im Schnitt sogar knapp mehr als 60.000 Euro.

Hochschulabsolventen sind Mangelware

Doch der Arbeitsmarkt ist in ständiger Bewegung. "Fachkräftemangel ist unser Problem Nummer eins", sagt Heiko Kahl. Er ist Vizepräsident des Interessenverbands IT-Net Thüringen, in dem etwa 50 Unternehmen zusammengeschlossen sind. Es gebe quer durch alle Branchen Unternehmen, die ausgelastet seien. "Vielleicht nehmen die dann noch kleine Aufträge an, aber große Aufträge werden in manchen Fällen schon abgelehnt", sagt er. Das sei ähnlich wie mit steigenden Preisen auf dem Bau. In der IT-Branche gebe es da erste Anzeichen. "Es gibt einfach seit Jahren viel zu wenige IT-Absolventen an den Universitäten", sagt er. 20 Informatiker aus Jena im Jahr seien zu wenig. Die reichten nicht einmal für den Standort Jena selbst. Dort arbeiten nach Angaben des Netzwerks Jena Digital mindestens 3.500 IT-Fachleute. Nach mancher Lesart sind es sogar bis zu 6.000. "Jena ist da eindeutig ein Schwerpunkt", sagt Kahl. In Jena arbeiten tausende IT-Fachleute. Bildrechte: MDR/ Sebastian Großert

In Erfurt siedle sich demnächst eine IBM-Tochter an, Zeiss sucht in Jena derzeit mehr als 60 IT-Kräfte. "Das verstärkt die Konkurrenz weiter." Immerhin sei die Zahl der Fachinformatiker-Ausbildungen in Thüringen deutlich gestiegen. Lösen könne man das Problem aber wohl nur über Zuwanderung. "Denn wir haben längst einen Arbeitnehmermarkt." Da sei Geld nicht alles. Manche wollten eine Vier-Tage-Woche, manche ein Dienstauto. "Und wenn ich das als Arbeitgeber nicht bieten kann, suchen sich manche eben einen anderen Arbeitgeber."

Thüringer Firmen der Digitalbranche auf Wachstumskurs

Trotzdem sei es vielen Firmen gelungen, deutlich zu wachsen. Dotsource in Jena, eine Digitalagentur, die sich unter anderem mit dem Erarbeiten von Webseiten, Online-Shops und Marketing-Konzepten für Firmen weit über Thüringen hinaus beschäftigt, ist auf mehr als 400 Mitarbeiter angewachsen. Damit ist das Unternehmen inzwischen größer als die Keimzelle der Jenaer IT-Branche, die Intershop Communications AG. Dem E-Commerce-Pionier, der im Frühjahr 2000 mal mehr als elf Milliarden Euro an der Börse wert war und dann heftig abstürzte, ist es immerhin gelungen, nach etlichen Krisenjahren in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. So schreibt Intershop inzwischen deutlich mehr als ein Jahr am Stück schwarze Zahlen. Die Digitalagentur Dotsource ist auf mehr als 400 Mitarbeiter angewachsen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dotsource hat vor einigen Monaten angekündigt, in Jena die alte Feuerwache abzureißen und neu zu bebauen. Ein Hochhaus soll Platz schaffen für hunderte weitere Beschäftigte, die teilweise direkt vor Ort wohnen sollen. Doch IT-Net-Thüringen-Vize Kahl nennt auch andere Beispiele für Spitzentechnik. So sei zum Beispiel die Firma TecArt eine Art versteckter Spitzenreiter, der Software für systematisches Kundenbeziehungs-Management herstellt. "Die kommen kaum hinterher."