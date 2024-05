Bei einem Unfall in Gera sind am Dienstag mindestens drei Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, war am Mittag auf der engen Straße zwischen den beiden Ortsteilen Dürrenebersdorf und Langengrobsdorf ein Auto mit vier Jugendlichen frontal mit einem Van zusammengestoßen, in dem neben zwei Erwachsenen auch vier Kinder saßen.