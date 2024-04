In den Gedenkstätten der Stiftung Buchenwald und Mittelbau-Dora ist am Sonntag zum 79. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager der Zehntausenden Opfer des Nationalsozialisten gedacht worden. Wie die Stiftung mitteilte, stand in diesem Jahr die Erinnerung an die Zwangsarbeit im Fokus des Gedenkens.