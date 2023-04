Mit einer neuen Stele wird in Jena nun an die Opfer des letzten Todesmarsches im April 1945 erinnert. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll die Stele in Jena-Ost beispielhaft auf das Schicksal von Robert Büchler aufmerksam machen. Er wurde am 11. April 1945 zusammen mit etwa 4.000 weiteren Häftlingen des Konzentrationslagers Buchenwald quer durch Jena in Richtung Osten getrieben.