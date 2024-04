Der Entscheidung vorausgegangen sei eine Absprache mit den Organisatoren der "Fest & Flauschig"-Spendenaktion . Mit ihnen habe man sich auf die Verwendung der Gelder in Höhe von 513.755,92 Euro für die Bildungsarbeit verständigt, so Neumann-Thein weiter.

Insgesamt waren bei der Aktion unter Fans des Spotify-Podcasts "Fest & Flauschig" bis Anfang Januar mehr als zwei Millionen Euro zusammengekommen. Das Geld ging zu gleichen Teilen an vier Organisationen in Ostdeutschland. Neben der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora profitierten auch die Partnerschaft für Demokratie in Köthen (Anhalt), das Johanniter-Kinderhaus "Pusteblume" in Burg im Spreewald und die Organisation "Hateaid" in Berlin.