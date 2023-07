In Thüringen kommt etwa jedes dritte Kind nach Angaben der Kaufmännischen Krankenkasse per Kaiserschnitt auf die Welt. Vergangenes Jahr waren es demnach 32,8 Prozent der Babys. 2021 lag der Wert bei 33,4 Prozent. Für 2023 zeichnet sich ein Anstieg der Geburten im OP-Saal ab. Vorläufige Daten zeigen, dass die Kaiserschnittrate in den ersten Monaten des Jahres bei rund 35 Prozent lag.