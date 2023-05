"Kidical Mass" Fahrraddemo für mehr Sicherheit in Erfurt

Bundesweit radeln auch Kinder und Eltern an diesem Wochenende mit.

Bundesweit radeln auch Kinder und Eltern an diesem Wochenende mit. Bildrechte: dpa

Mit lautem Klingeln und bunten Luftballons verziert sind am Samstag viele Fahrräder durch Erfurt gerollt. Etwa 160 Eltern mit Kindern und andere Unterstützerinnen und Unterstützer sind laut ADFC Thüringen bei der Fahrraddemo "Kidical Mass" mitgeradelt.

Deutschlandweit war in mehr als 400 Orten für das Wochenende zu ähnlichen Aktionen aufgerufen worden. Für Samstag waren auch in Jena und für Sonntag in Gotha Fahrraddemos geplant. Co-Initiatorin Simone Kraus: "Kinder haben ein Recht darauf, sich sicher, selbstständig und geschützt zu bewegen."