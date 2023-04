Der Grünen-Verkehrsexperte Stephan Gelbhaar drohte darüber hinaus im "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit einer Blockade der vorgesehenen Aufweichung des Klimaschutzgesetzes im Bundestag. Deutschland dürfe nicht "sehenden Auges die gesetzlich verbindlichen Pariser Klimavorgaben verletzen oder sogar das Grundgesetz brechen", warnte Gelbhaar. Einer Reform des Klimaschutzgesetzes, "die gleich wieder in Karlsruhe kassiert wird", werde seine Partei nicht zustimmen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2021 Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz in Teilen Recht gegeben. Mit Verweis auf drohende Folgen der Klimaerwärmung und auf die Freiheiten jüngerer und künftiger Generationen verpflichteten die höchsten Richterinnen und Richter die Gesetzgebung, beim Klimaschutz nachzuschärfen.



Verärgert zeigten sich die Grünen nun über Aussagen des stellvertretenden Regierungssprechers Wolfgang Büchner am Montag, dass Wissing trotz verfehlter Emissionsvorgaben in seinem Sektor kein Sofortprogramm vorlegen müsse. Dazu hatte Büchner auf "eine andere Beschlusslage" der Regierung verwiesen – offenbar die noch nicht umgesetzten Reformpläne beim Klimaschutzgesetz.