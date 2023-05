Um die Menschen in ihrer Alltagsmobilität von den öffentlichen Verkehrsmitteln zu überzeugen, sei ein wirklich dauerhaft günstiges Ticket in der Stadt und auf dem Land notwendig. Kemfert betonte, auch am Wochenende und in den Randzeiten müsse es ein zuverlässiges und gut verknüpftes Angebot im Nahverkehr geben. "Die Nutzung hängt entscheidend vom Angebot ab. Der ÖPNV muss deutlich ausgebaut werden."