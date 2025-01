Bis heute sind sie fester Bestandteil in allen ARD-Sendern, regional oft unterschiedlich gestaltet - mal im Dialekt, mal mit Originaltönen und Musik. Ulrike Greim ist seit 1. Oktober 2024 neue Senderbeauftragte der vier evangelischen Landeskirchen im Gebiet des Mitteldeutschen Rundfunks. Sie sagt: "Das ist ein Fenster zum Himmel - ein kleiner Raum, um christliche Themen in die Lebenswelt der Menschen zu bringen."

Es gab sie, den Auftrag dafür bekam Professor Heinz Wagner von der Russischen Kommandantur 1947 und so gab es jeden Sonntag um 7:30 Uhr evangelische Morgenfeiern über die Lebenszeit der DDR. Nun könnte man erwarten, dass Zentralkomitee und Stasi quasi in Stereo den Stift geführt haben. Doch dem sei nicht so gewesen, erzählt der Sohn von Heinz Wagner, Christhard Wagner. Er ist Theologe, Oberkirchenrat und Vorsitzender der Landesgruppe Thüringen im Rundfunkrat des MDR. "Ich habe ihn einmal gefragt, wie oft sein Manuskript kassiert worden ist. Da hat er mir gesagt, dass das nie der Fall gewesen ist. Er hat es auch nicht einreichen müssen."