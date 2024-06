Richtig, die direkte Demokratie ist auf Landesebene in allen Bundesländern dreistufig geregelt. Die erste Stufe ist der Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens. Dafür braucht man in Thüringen 5.000 Unterschriften. Die müssen in sechs Wochen gesammelt sein. Dann stelle ich also diesen Antrag und wenn der Antrag zugelassen wird, geht es in die große Sammlung. Im Volksbegehren - wie der Name schon sagt - muss nachgewiesen werden, dass die Bürgerinnen und Bürger begehren, in einer Sachfrage, also über ein Gesetz, abstimmen zu wollen. Die Hürde liegt bei zehn Prozent, wenn man sich entscheidet, frei auf der Straße zu sammeln. Berechnet werden die zehn Prozent an allen Stimmberechtigten. In Thüringen sind es vielleicht 1,7 Millionen Stimmberechtigte, dann bräuchte man 170.000 Unterschriften.