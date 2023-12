Bundeskriminalamt, Bundespolizei und die Polizeien von Thüringen und Sachsen-Anhalt haben am Donnerstagmorgen in Eisenach und Erfurt drei Männer festgenommen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft handelt es sich um zwei mutmaßliche Mitglieder der Eisenacher Neonazi-Kampfsportgruppe "Knockout 51" und einen ihrer Unterstützer. Ihnen würden Mitgliedschaft in einer kriminellen und terroristischen Vereinigung sowie Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

In Nieselregen und Dunkelheit tauchten die Beamten am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr mit Sturmhauben über den Gesichtern auf und durchsuchten vier Objekte. MDR-Reporter beobachteten Beamte im "Flieder Volkshaus", der Thüringer Zentrale der Partei "Die Heimat" (vormals NPD) in Eisenach, und in einem Wohn- und Geschäftshaus in Erfurt.