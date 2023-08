Der Soziologe und Rechtsextremismusforscher Matthias Quent, Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal bezeichnet die "Antikapitalistischen Kollektive" als ideologisch in einer Traditionslinie mit dem so genannten Strasser-Flügel in der NSDAP, die "also ein national-revolutionäres Weltbild propagieren, und die sich stilistisch oftmals - auch das haben sie sich bei den historischen Nationalsozialisten abgeschaut - linker Symboliken, linker Inhalte bedienen, um unter dem Deckmantel von Globalisierungs- und Kapitalismuskritik im Grunde den Juden als Sündenbock konstruieren und damit eine völkische, antisemitische, rassistische Ideologie im Sinne des historischen Nationalsozialismus zu propagieren", so Quent. In diesem Umfeld bewegte sich die Eisenacher Szene - darunter nach MDR-Recherchen die aktuell Angeklagten Bastian A., Maximilian A. und Leon R.