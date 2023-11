Bei Razzien in der rechtextremistischen Szene am Mittwoch in Thüringen und Hessen hat die Polizei nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gera Datenträger und gefährliche Gegenstände sichergestellt. Dazu gehören Messer und eine sogenannte Softair-Pistole. Auch Aufkleber des in Deutschland verbotenen rechtsextremen Netzwerks "Blood and Honour" seien sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft will die Handys und Datenträger nun auswerten.