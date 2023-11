Nach Recherchen von MDR Investigativ ist die Gruppe trotz der laufenden Ermittlungen und des Großverfahrens am Oberlandesgericht weiter aktiv. Mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer, die noch auf freiem Fuß sind, vernetzten sich in den vergangenen Monaten weiter in militante bundesweite Netzwerke.

Nach MDR-Recherchen nahmen sie unter anderem an Aktivitäten eines Wuppertaler Rockerclubs namens "Ghost Gang MC" teil, der nach Angaben des LKAs Nordrhein-Westfalen Verbindung in die rechtsextreme Szene hat. So trat im September Benjamin S., ein mutmaßliches Mitglied von "Knockout 51", für den "Ghost Gang MC" als Kämpfer bei einer Kampfsportveranstaltung der Hell´s Angels in Lahr in Baden-Württemberg an. Weitere "Knockout 51"-Mitglieder und Unterstützer reisten an.