Der Thüringer Gemeinde- und Städtebund sieht die steigenden Ausgaben der Kommunen mit Sorge. Verbands-Vize-Geschäftsführer Markus Steinmeier sagte MDR THÜRINGEN, in den vergangenen Jahren seien höhere Ausgaben durch ein Plus bei den Steuern ausgeglichen worden. Es bestehe die Gefahr, dass das in Zukunft nicht mehr möglich sei. Die Steuereinnahmen hätten sich zuletzt weniger dynamisch entwickelt.