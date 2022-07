Wie Bauer berichtet, gibt es enorme Schwierigkeiten, die Patienten aus dem Kriegsgebiet herauszuholen. Zunächst müssten sie überhaupt transportfähig sein. Derzeit gebe es eine dramatische, schwierige Logistiksituation, da Transporte direkt aus dem Kriegsgebiet in der Luft nicht möglich seien. Bei nicht transportfähigen Patienten würden deshalb manche Operationen von den Ärzten hier vor Ort auch per Telemedizin durchgeführt, beispielsweise in Zusammenarbeit mit einer Klinik in Odessa.