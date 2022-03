Sonja Schmidt, die mit fast 97 Jahren die Älteste in der Runde ist, erzählt mir von der Flucht. Sie gehörte zu den rund 686.000 Ostvertriebenen, die in Thüringen nach 1945 ein neues Zuhause finden mussten. Geboren ist sie bei Breslau, ihr Leben nach dem Krieg begann mehr als 500 Kilometer weiter westlich in Georgenthal. "Viele waren damals erstmal entsetzt in Thüringen, wie viele da aus dem Osten kamen", erinnert sie sich. Neu anfangen zu müssen und "buchstäblich nichts" zu haben - sie hat das erlebt und fühlt deswegen mit den Geflüchteten aus der Ukraine: "Ich finde das richtig, das die hier erstmal eine Bleibe haben. Ich finde das ganz grausam, was da jetzt passiert, weil man das ja selbst erlebt hat. Ich kann da manchmal gar nicht hingucken", sagt sie und ich denke an die Szenen von weinenden ukrainischen Müttern an der polnischen Grenze.