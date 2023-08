Nach Sommerinterview Zeitungsanzeige gegen Höcke: Sozialverbände kritisieren Thüringer AfD-Chef in "Welt am Sonntag"

Hauptinhalt

Breitseite gegen Björn Höcke: 19 Sozialverbände - darunter die Caritas Behindertenhilfe, der evangelische Fachverband für Teilhabe, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, der Paritätische Gesamtverband oder der Sozialverband Deutschland - kritisieren Thüringens AfD-Chef für seine Aussage zur Inklusion im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview. In der "Welt am Sonntag" kauften die Verbände dafür eine ganzseitige Zeitungsannonce.