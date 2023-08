Bei den beiden vorangegangenen Landtagswahlen hatte er den Wahlkreis in der CDU-Hochburg Eichsfeld nicht gewinnen können. Zuletzt war die Rede davon, dass sich Höcke im Altenburger Land offenbar mehr Chancen auf das Direktmandat ausrechne. Diese Spekulationen dementierte der AfD-Landeschef nicht. Thüringens AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke will im Falle eines Wahlsiegs in die Regierungszentrale in Erfurt Bildrechte: MDR/Jens Borghardt

Wenn meine Partei mich auf dem Landesparteitag Ende des Jahres zum Spitzenkandidaten kürt und wenn wir dieses Ergebnis halten können und noch ausbauen können, das uns Umfragen prognostizieren, dann möchte ich selbstverständlich in die Staatskanzlei einziehen. Björn Höcke, AfD-Landeschef

Nach Angaben von Höcke wird die AfD 2024 in jedem Wahlkreis einen Direktkandidaten aufstellen. Die AfD werde sehr gute Kandidaten präsentieren und mit einer starken Mannschaft antreten. Der AfD-Landeschef sagte, dass er 2024 Ministerpräsident werden will. Wenn ihn die Partei zum Spitzkandidaten küre und die AfD ihre Umfragewerte halten oder ausbauen könne, dann wolle er selbstverständlich in die Staatskanzlei einziehen. Die Menschen in Thüringen wollten den politischen Wechsel. Höcke sagte, "in aller Bescheidenheit", es gehe nicht um seine Person.

In der Vergangenheit hatte sich Höcke auch offen dafür gezeigt, notfalls persönlich auf einen Posten in einer möglichen Landesregierung zu verzichten, wenn das die Voraussetzung dafür ist, dass die AfD in eine Regierungsbeteiligung kommen kann. Die Frage, mit wem die AfD hier koalieren will, ließ Höcke offen. Bisher haben alle Parteien erklärt, mit der AfD nicht zusammenarbeiten zu wollen. Die AfD kam in Thüringen in der letzten Umfrage von infratest dimap auf 34 Prozent.

Höcke: Bund mischt sich in Bildungspoltik ein

Als zentrale politische Themen nannte Höcke die Energiepreise, die Migrationspolitik und die innere Sicherheit. Die AfD sei die einzige Partei, die in diesen Politikfeldern Klartext spreche. Der AfD-Chef warf zudem den anderen Parteien in der Bildungspolitik Versagen vor. Die Gesellschaftspolitik der "Altparteien" habe zu schlechten Bedingungen in den Schulen geführt. Diese Mängel könnten die Lehrer selbst mit bestem Einsatz nicht mehr ausgleichen, so Höcke. Gleichzeitig räumte er ein, dass die AfD im Thüringer Landtag in der laufenden Legislaturperiode nur zwei Gesetzesentwürfe zur Bildungspolitik eingebracht hat.

Der AfD-Landeschef beklagte außerdem eine Einmischung des Bundes in die Kultushoheit der Länder. Bildungspolitik sei keine reine Ländersache mehr. Die Kultusministerkonferenz sei, sagt Höcke, ein Gremium, die Bildungspolitik der Länder "gleichzuschalten".

Leider ist Kultuspolitik und Bildungspolitik keine reine Ländersache mehr. Das war ursprünglich mal so intendiert, ist aber mittlerweile schon aufgeweicht worden. Ich erinnere an die Existenz der Kultusministerkonferenz und anderer Gremien, die versucht, die Länderbildungspolitiken gewisserweise auch gleichzuschalten. Björn Höcke, AfD-Landeschef