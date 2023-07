Unstrut-Hainich-Kreis Ziegelkrise weitet sich aus: Hersteller Creaton meldet Kurzarbeit an

Die Krise am Bau schlägt auf die Baustoffhersteller durch: Der Ziegelproduzent Wienerberger mit Thüringer Werken in Bollstedt und Eisenberg hat seine Mitarbeiter bereits in Kurzarbeit geschickt. Nun zieht Creaton in Großengottern und Höngeda nach. Das soll aber nicht das Ende sein.