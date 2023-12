Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Landtag Hitzige Debatte um CDU-Vorschlag zu Abschiebezentren in Thüringen

07. Dezember 2023, 14:49 Uhr

"Unmenschlich", "Orte der Hoffnungslosigkeit", "Symbolpolitik": Im Thüringer Landtag ging es am Donnerstagvormittag hoch her. Die Abgeordneten diskutierten über den CDU-Gesetzentwurf zu möglichen Abschiebezentren in Thüringen. Die Meinungen darüber gingen weit auseinander, der Entwurf wurde in den Ausschuss verwiesen.