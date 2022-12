Am Freitag soll das Gremium erneut tagen und sich auf eine Beschlussempfehlung für den Landtag einigen. Die ursprünglich angesetzte Plenarsitzung des Landtags am Freitag soll dafür entfallen. Zuvor hatten sich die rot-rot-grüne Minderheitsregierung und die CDU am Montagabend in wesentlichen Punkten des Haushalts geeinigt.