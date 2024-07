Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Christina Tasch hat 2004 das Direktmandat für den Thüringer Landtag im Wahlkreis Eichsfeld II errungen, seitdem immer wieder gewonnen und will es 2024 verteidigen. Sie wurde 1959 in Küllstedt geboren. Nach ihrer Ausbildung zur Wirtschaftskauffrau arbeitete sie als Lohnbuchhalterin. 1990 wurde sie zur hauptamtlichen Bürgermeisterin von Küllstedt gewählt. Dieses Amt begleitete sie, bis sie 1994 Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Westerwald-Obereichsfeld wurde. Als Nachrückerin zog Tasch 1998 in den Thüringer Landtag ein, dem sie seitdem angehört. Seit 2004 ist sie ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Küllstedt.

Von 1993 bis 2010 war Tasch Landesvorsitzende der Frauen-Union Thüringen. Seit 2009 ist sie Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Eichsfeld. Von November 2010 bis November 2012 war sie stellvertretende Landesvorsitzende der CDU Thüringen.

Chistina Tasch hat drei Kinder und ist verheiratet.

Die AfD schickt im Wahlkreis Eichsfeld II Christopher Drößler ins Rennen um das Direktmandat für den Landtag. Der 1995 geborene Polizeibeamte kommt ebenfalls aus Küllstedt und kandidierte im Vorjahr als Bürgermeister. Zudem ist er stellvertretender Kreisvorsitzender der AfD Eichsfeld.

Drößler kandidierte im Frühjahr diesen Jahres erfolglos für das Amt des Landrates im Unstrut-Hainich-Kreis.

Der 20-jährige Florian Landes kommt aus Jena und studiert Maschinenbau an der Hochschule Eisenach. Seit Oktober 2023 sitzt er im Landesvorstand der Linksjugend Thüringen, dem Nachwuchsverband der Partei.

Dorothea Marx wurde 1957 in München geboren und ist in Hessen aufgewachsen. 1982 schloss sie ihr Jura-Studium in Frankfurt am Main ab und arbeitete anschließend bis 1984 am Institut für Arbeitsrecht. Anschließend war sie als Rechtsanwältin tätig. 1990 zog sie für die hessische SPD in den Bundestag ein, dem sie bis 1998 angehörte.

Seit 2004 ist Marx stellvertretende Kreisvorsitzende der SPD im Kyffhäuserkreis. Bei der Landtagswahl 2009 wurde sie über die Landesliste in den Thüringer Landtag gewählt, dem sie bis heute angehört. Von 2017 bis 2023 war sie Vizepräsidentin des Thüringer Landtags.

Dorothea Marx ist verheiratet und ist Mutter von zwei Töchtern.

Karl Edmund Vogt lebt in Leinefelde-Worbis und ist stellvertretender Kreisvorsitzender der ÖDP Eichsfeld, die er 1993 mitbegründete. Seit 2009 sitzt er im Stadtrat von Leinefelde-Worbis. Als Facharzt für Chirurgie ist er seit 2008 im Ruhestand. Karl Edmund Vogt ist verheiratet und hat vier Kinder.

Der 19-jährige Yannek Bang bewirbt sich im Wahlkreis Eichsfeld II um ein Direktmandat. Er studiert Jura an der Universität Göttingen und wohnt in Hüpstedt. Seit Anfang 2023 ist er Beisitzer im Kreisvorstand der FDP Eichsfeld.

Der Wahlkreis Eichsfeld II umfasst den östlichen Teil des Landkreises Eichsfeld. Dieser liegt im Nordwesten Thüringens zwischen dem Harz, dem Hessischem Bergland und dem Thüringer Wald. Das Eichsfeld ist neben Teilen der Oberlausitz das größte Gebiet in Ostdeutschland mit überwiegend katholischer Bevölkerung.

Der Wahlkreis Eichsfeld II umfasst die Gemeinden Am Ohmberg, Breitenworbis, Buhla, Büttstedt, Dingelstädt, Effelder, Gernrode, Großbartloff, Haynrode, Kirchworbis, Küllstedt, Leinefelde-Worbis, Niederorschel, Sonnenstein und Wachstedt.