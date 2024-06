Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat in Suhl sein bundesweit bestes Ergebnis bei der Europawahl eingefahren. In der Stadt haben 20,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler bei der neuen Partei ihr Kreuz gemacht.

Genauso groß war der Stimmenanteil der CDU. Erster wurde bei den Europawahlen in Suhl wie fast überall in Thüringen jedoch die AfD mit 31,1 Prozent.

Besonders stark schnitt das BSW in Thüringen auch im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt (18,5 Prozent), in Gera (17,3 Prozent) und in Schmalkalden-Meiningen (17 Prozent) ab. Deutschlandweit erzielte die von Sahra Wagenknecht gegründete Partei aus dem Stand 6,2 Prozent der Stimmen.