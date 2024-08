Die 19-jährige Matilda Eger wirkt wie das komplette Gegenteil von Jonas. Geboren in Würzburg und aufgewachsen in Erfurt, ist sie Stadtkind durch und durch: geht mit Freunden gern in Cafés, besucht Museen, genießt den Trubel und die Anonymität, die es auf dem so Land nicht gibt. Eigentlich ist ihr Erfurt dafür schon zu klein. Für ihr Studium wird sie bald nach Frankfurt am Main ziehen. An ihrem Beutel, den sie an diesem Tag dabei hat, klemmt ein Regenbogen-Button als Zeichen ihrer Solidarität mit Trans-Personen und queeren Menschen.

Bildrechte: MDR/Lea Hein