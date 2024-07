135 neue Windräder in Thüringen geplant

Das in dieser Woche von der Landesregierung überarbeitete Landesentwicklungsprogramm enthält zudem erstmals Vorgaben für die Flächenverteilung für Windkraftstandorte in den Landesteilen. Nach den Bundesvorgaben müssen in Thüringen laut Infrastrukturministerium bis zum Jahr 2032 insgesamt 35.600 Hektar reserviert werden.

Entsprechend ihrer unterschiedlichen Bedingungen sind im kommenden Jahrzehnt in Nordthüringen 3 Prozent der Fläche für Windvorranggebiete einzuplanen, in Mittelthüringen 2,2, in Südwestthüringen 2,0 und in Ostthüringen 1,7 Prozent.