U18-Wahl in Thüringen: Mehr 37 Prozent der Jugendlichen stimmt für die AfD

Die U18-Wahlen werden seit 1996 immer neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin abgehalten. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, sondern sollen nur ein Stimmungsbild unter jungen Menschen vermitteln, die noch nicht wählen dürfen. Interessierte können sich am Wahltag ein Wahllokal in ihrer Nähe aussuchen. Sie erhalten einen Stimmzettel aus ihrem Wahlkreis, gehen in eine Wahlkabine und machen ihr Kreuz. Nach der Schließung der Wahllokale werden die Stimmzettel öffentlich und oftmals durch die Kinder und Jugendlichen selbst ausgezählt.

In diesem Jahr haben sich an der Wahl in Thüringen rund 2.000 junge Menschen unter 18 Jahren beteiligt. Sie fand vom 19. bis 24. August in 29 Wahllokalen statt. Sie wurde in Jugendhäusern, Schulen, Kinderbüros, bei Aktionstagen und in unterschiedlichen Projektkontexten realisiert. Die vollständigen Ergebnisse der Thüringer U18-Landtagswahl sind auf U18.org zu finden.