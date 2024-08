Bildrechte: MDR/Daniel Reinhardt

Daniel Reinhardt hat 2019 das Direktmandat im Wahlkreis Gera I gewonnen und möchte es verteidigen. Er wurde 1986 in Brandenburg/Havel geboren. Nach seinem Realschulsabschluss beendete er 2006 erfolgreich eine Ausbildung zum Sozialassistenten und begann im Anschluss daran eine weitere Ausbildung zum Erzieher. Nach dem Abschluss machte er zusätzlich das Fachabitur. Von 2009 bis 2013 studierte Reinhardt Sozialarbeit und Sozialpädagogie.

Beim Kreisverband der Volkssolidarität und beim Stadtverband der Arbeiterwohlfahrt war er zunächst als Bereichsleiter und Erzieher beschäftigt, bevor er 2016 Leiter einer Kindertagesstätte wurde. Der Partei Die Linke trat Reinhardt 2006 bei. Im Stadtrat von Gera ist er stellvertretender Vorsitzender der Linken.

Über die Landesliste der AfD kam Dieter Laudenbach 2019 in den Thüringer Landtag. Bei der Wahl 2024 steht er auf Platz 19 der AfD-Liste, außerdem kandidiert er für das Direktmandat im Wahlkreis Gera I. Laudenbach wurde 1957 in Dermbach in der Thüringer Rhön geboren und war von 1972 bis 1989 im Interhotel in Gera beschäftigt. 1974 schloss er dort eine Ausbildung zum Kellner ab.

Berufsbegleitend studierte er zwischen 1979 und 1983 Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Leipzig. 1990 machte er sich als Gastronom selbstständig. Laudenbach trat 2016 der AfD bei und ist Stadtrat in Gera. Er ist verheiratet.

Der Kandidat der CDU für das Direktmandat im Wahlkreis Gera I ist Jochen Trautmann. Er wurde 1966 in Erlangen in Franken geboren. Nach einer Lehre zum Steuerfachangestellten war er Soldat auf Zeit. Danach begann er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth, welches er als Diplom-Kaufmann abschloss. Seit 1998 ist Trautmann bestellter Steuerberater und seit 2004 vereidigter Buchprüfer. Als Selbstständiger Steuerberater leitet er eine Steuerberaterunternehmen in Gera.

Mitglied der Christdemokraten wurde er 2009 und ist dort stellvertretender Kreisvorsitzender in Gera. Im Stadtrat von Gera sitzt er seit 2019. Jochen Trautmann verheiratet und Vater von drei Kindern.

Die Sozialdemokraten schicken im Wahlkreis Gera I Janine Puschendorf ins Rennen um das Direktmandat. Sie wurde 1983 geboren und ist gelernte Medizinische Fachangestellte. In diesem Beruf ist sie auch derzeit tätig. In Gera lebt sie mit ihren drei Kindern.

Luis Schäfer wurde 2000 in Leipzig geboren und ist der Kandidat der Partei Die Grünen im Wahlkreis Gera I. Der studierte Informatiker arbeitet in Gera derzeit als IT-Ingenieur. Zusätzlich studiert er Politikwissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seit 2022 ist Schäfer Kreisvorsitzender der Grünen in Gera und Beisitzer im Landesvorstand von Thüringen seiner Partei.

Für die Freien Wähler tritt im September Maik Stephan Witzel bei der Landtagwahl an. Der gelernte Dachdeckermeister wurde 1963 geboren.

Peter Schmidt ist der Kandidat der Werteunion für das Direktmandat im Wahlkreis Gera I. Er wurde 1969 in Gera geboren und hat 1996 ein Studium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena abgeschlossen. In Gera gründete er 2002 ein Personaldienstleistungsunternehmen, welches er bis heute leitet.

Der Wahlkreis umfasst die nördlichen Stadteile der Stadt Gera: Aga, Cretzschwitz, Ernsee, Frankenthal, Hain, Hermsdorf, Milbitz, Roben, Röpsen, Rubitz, Scheubengrobsdorf, Söllmnitz, Thieschitz, Trebnitz und Windischenbernsdorf. Im Wahlkreis leben knapp 43.000 Wahlberechtigte.

