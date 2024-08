Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Wolfgang Lauerwald gewann 2019 das Direktmandat für die AfD im Wahlkreis Gera II. Er möchte das Mandat in diesem Wahlkreis verteidigen und steht außerdem auf AfD-Landesliste auf Platz 32. Geboren 1955 in Erfurt, machte Lauerwald eine kombinierte Berufsausbildung zum Zerspannungsfacharbeiter mit Abitur. Er leistete Wehrdienst und studierte im Anschluss ab 1977 Humanmedizin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Als Diplom-Mediziner ging er 1983 ans Bezirkskrankenhaus Gera und war dort Stations- und Oberarzt. 1995 ließ er sich in einer Gemeinschaftspraxis als Internist und Nephrologe (Arzt für Nierenerkrankungen) nieder. 2005 promovierte Lauerwald. Bis zu seinem Ruhestand Anfang 2016 war er an einem Medizinischen Versorgungszentrum in Gera tätig.

Im gleichen Jahr trat er der AfD bei, ein Jahr später wurde er Mitglied des Kreisvorstandes Gera-Jena-Saale-Holzland-Kreis. in den Stadtrat von Gera wurde er 2019 gewählt. Wolfgang Lauerwald ist geschieden und Vater von vier Kindern.

Bildrechte: Die Linke Thüringen

Über die Landesliste kam Andreas Schubert 2019 in den Thüringer Landtag. Dort steht er auch 2024 (Platz 6) und kandidiert zudem für das Direktmandat im Wahlkreis Gera II. Geboren 1970 in Gera, studierte er bis 1995 in Moskau Geophysik und schloss mit dem Diplom ab. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war er bei einem Energieversorger beschäftigt. Zwischen 2000 und 2019 arbeitete Schubert im Wahlkreisbüro der PDS und später der Partei Die Linke in Gera. In dieser Zeit legte er berufsbegleitend einen Abschluss als Verwaltungsfachangestellter ab.

Politisch aktiv wurde Schubert 2000 mit dem Eintritt in die PDS. 2004 erfolgte die Wahl in den Stadtrat von Gera. Er ist Vorsitzender im Linke-Stadtverband Gera und der Fraktion im Stadtrat. Andreas Schubert ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Für die Christdemokraten geht im Wahlkreis Gera II Christian Klein ins Rennen. Er wurde 1981 geboren und studierte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Rechtswissenschaften. Sein erstes Staatsexamen legte er 2007 ab, 2010 das zweite. Als Rechtsanwalt war Klein für ein Jahr in einer Kanzlei angestellt, arbeitet seitdem aber auch selbstständig.

Bei der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist Klein seit 2011 als Referent und Leiter des Rechnungsprüfungsamtes beschäftigt. An der Universität Wien absolvierte er 2023 ein Masterstudium des Kanonischen Rechts.

Klein ist Vorsitzender der CDU Gera. Im Stadtrat von Jena sitzt er seit 2004, er ist aktuell Fraktionsvorsitzender der CDU.

Bildrechte: SPD Thüringen

Christian Urban möchte für die SPD per Direktmandat in den Landtag einziehen. 1989 geboren, ist er gelernter Koch und arbeitet auch in diesem Beruf. Urban ist verheiratet und ist Vater von drei Kindern.

David Döring (Bündnis 90/Die Grünen): IT-Systemkaufmann und IT-Systemadministrator

Bildrechte: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen

Für die Partei Bündnis 90/Die Grünen tritt bei der Landtagswahl David Döring im Wahlkreis Gera II an. Er wurde 1999 in Greiz geboren und beendete 2020 eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann. Seitdem ist er als IT-Systemadministrator beschäftigt. Bei den Grünen ist er seit 2021 Mitglied und sitzt derzeit als Beisitzer im Landesvorstand der Grünen Jugend in Thüringen.

Der Wahlkreis umfasst die südlichen Stadteile der Stadt Gera: Alt-Taubenpreskeln, Dürrenebersdorf, Falka, Gera, Kaimberg, Langengrobsdorf, Lietzsch, Naulitz, Poris-Lengefeld, Thränitz, Weißig, Zeulsdorf und Zschippern. Im Wahlkreis leben knapp 38.000 Wahlberechtigte.