Bildrechte: MDR/Henry Worm

Henry Worm ist seit 2004 mit einem Direktmandat im Landtag vertreten und möchte dieses Ziel im September wieder erreichen. Er wurde 1963 in Steinbach geboren und nach einer Ausbildung zum Keramformer und dem Grundwehrdienst in der NVA schloss er 1986 sein Studium als Diplom-Ingenieur für Sintertechnik ab. Als Ingenieur war er bis 1990 tätig, bevor er bei einem Spielwarengroßhandel im Vertrieb und Einkauf anfing. Ab 1994 war er, bis zu seinem Einzug in den Landtag, Bezirksleiter im Vertrieb einer Kosmetikfirma. 2019 wurde er zum Vizepräsidenten des Landtages gewählt.

Der CDU trat er 1999 bei. Er war von 2000 bis 2014 Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Scheibe-Alsbach und Steinheid. Von 2005 bis 2010 war er Vorsitzender des Kreisverbandes Sonneberg. Seit 2014 ist er CDU-Vorsitzender der Region Neuhaus am Rennweg. Zum stellvertretenden Bürgermeister und in den Stadtrat von Neuhaus wurde er 2014 gewählt. 2009 zog er in den Sonneberger Kreistag ein.

Die Sonneberger Sozialdemokraten schicken Anja Schönheit ins Rennen für das Direktmandat. 1979 wurde sie in Sonneberg geboren und absolvierte nach ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin ein Studium im Pflegemanagement. Seitdem arbeitet sie im Management von großen Klinikverbünden. Seit Beginn 2023 ist sie Pflegedirektorin der Helios-Klinik im fränkischen Kronach.

Im Jahr 2023 ist sie als parteilose Kandidatin für die SPD und der Wählergemeinschaft PROSon bei der Landratswahl angetreten, schied aber im ersten Wahlgang aus. Anja Schönheit wohnt mit ihrer Familie in Sonneberg.

Mit 22 Jahren ist Linda Stark von der Linkspartei die jüngste Bewerberin im Wahlkreis Hildburghausen II - Sonneberg II. Sie gehört dem Kreisvorstand Sonneberg an und ist Mitglied des Landesvorstandes.

Die Kandidatin der Alternative für Deutschland im Wahlkreis Hildburghausen II – Sonneberg II heißt Melanie Berger. Die Büroleiterin eines Bundestagsabgeordneten sitzt im Stadtrat von Neuhaus am Rennweg.

Robin Lützelberger ist der Kandidat der Freien Wähler in Wahlkreis Hildburghausen II – Sonneberg II. Er wurde 1989 in Suhl geboren. Der gelernte Folien- und Werbetechniker leitet seit 2009 sein eigenes Unternehmen in diesem Bereich. In Sankt Kilian ist er seit 2019 Ortsteilbürgermeister und wurde 2021 zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der Jugendorganisation Junge Freie Wähler gewählt.

Der Wahlkreis setzt sich aus Teilen der beiden Landkreise Hildburghausen und Sonneberg zusammen. Vom östlichen Teil des Landkreises Hildburghausen sind die Gemeinden Auengrund, Brünn, Eisfeld, Masserberg, Schleusegrund und Schleusingen zugehörig. Die nördlichen Gemeinden des Landkreises Sonneberg sind die Gemeinden Goldisthal, Lauscha, Neuhaus am Rennweg und Steinach. Knapp 35.000 Wahlberechtigte leben in den beiden Landkreisen.