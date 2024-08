Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Lena Saniye Güngör zog 2019 über die Linke-Landesliste in den Landtag ein, wo sie diesmal auf Platz 15 steht. Zusätzlich kandidiert sie direkt im Wahlkreis Jena II. Güngör wurde 1993 in Dortmund geboren und studierte Psychologie mit Bachelor-Abschluss an der Technischen Universität Chemnitz und im Master an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zusätzlich machte Güngör 2019 einen Masterabschluss in Ethik.

Vor dem Mandatsantritt war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Schiller-Universität beschäftigt und ist dort noch heute als Dozentin tätig. Ihrer Partei trat sie 2017 bei und ist Fraktionsvorsitzende im Stadtrat von Jena.

Bildrechte: AfD Thüringen

Tim Egon Beutler wurde 1996 in Sömmerda geboren und ist der Kandidat der AfD für das Direktmandat im Wahlkreis Jena II. An der Friedrich-Schiller-Universität Jena studierte er Deutsch und Geschichte. Als sachkundiger Bürger gehört er dem Stadtrat von Jena an.

Bildrechte: Guido Werner

Die Christdemokraten schicken im Wahlkreis Jena II Konstantin Freuer ins Rennen für ein Direktmandat. Freuer wurde 1989 in Odessa in der damaligen Sowjetunion geboren und ist in Jena aufgewachsen. Er studierte von 2007 bis 2011 Politikwissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Nach seinem Studium ging er zur Landespolizei Sachsen und studierte dort bis 2015 an der Hochschule der Sächsischen Polizei.

Bis 2019 war er als Polizist in Leipzig und Dresden tätig. In dieser Zeit entwickelte er nach eigenen Angaben ein Falschfahrer-Warnsystem, für das er ein Patent hält. 2019 quittierte er den Polizeidienst und wurde Sicherheitsmanager bei Zalando und ab 2020 bei Amazon. Seit 2021 ist Beutler Regionaler Sicherheitsleiter Ost der Deutschen Post. Er gehört dem Stadtrat von Jena an, ist verheiratet und ist Vater von zwei Kindern.

Bildrechte: MDR/Lutz Liebscher

Bei der Landtagswahl 2019 zog Lutz Liebscher über die Landesliste seiner Partei in den Landtag ein. Dieses Mal steht er auf dem aussichtsreichen Platz 5 und kandidiert außerdem direkt in Jena II. Liebscher wurde 1985 in Jena geboren. An der Friedrich-Schiller-Universität studierte er von 2005 bis 2011 Politikwissenschaften, Neuere Geschichte und Wirtschaftswissenschaften. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter im Wahlkreisbüro von Christoph Matschie und ging 2013 zur Stadtverwaltung von Jena. Bis zu seinem Einzug in den Landtag war Liebscher ab 2018 im Thüringer Wirtschaftsministerium angestellt.

Den Sozialdemokraten trat er 2004 bei. Zwischen 2009 und 2013 war er Mitglied im Jenaer Stadtrat. Seit 2014 hat er den Parteivorsitz der SPD in Jena inne und wurde 2016 Mitglied des Landesvorstandes. Liebscher ist verheiratet und Vater von drei Töchtern.

Bildrechte: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen

Wolfgang Volkmer ist der Kandidat der Grünen für das Direktmandat im Wahlkreis Jena II. Er wurde 1980 in Bautzen geboren und ist studierter Sozialpädagoge und Sozialarbeiter. Außerdem hat er einen Master in Betriebswirtschaft. Er ist Vorstandschef und Geschäftsführer des Vereins Kindersprachbrücke Jena.

Bildrechte: FDP Jena/Saale-Holzland

Die Liberalen schicken im Wahlkreis Jena II Stefan Beyer in das Rennen um die Direktmandatskandidatur. Er wurde 1980 in Jena geboren und studierte an der Friedrich-Schiller-Universität Betriebswirtschaftslehre. An der Universität Alexandria in Ägypten studierte er zwei Jahre lang die arabische Sprache. 2011 trat er eine Stelle als Pastor an und war bis 2023 in verschiedenen Gemeinden tätig.

Berufsbegleitend absolvierte er ein Masterstudium der Theologie. Seit Mitte 2023 ist er Inhaber eines Taxiunternehmens. Der FDP trat er 2011 bei und wurde 2018 Geschäftsführer der Fraktion im Stadtrat von Jena. Er ist Referent der FDP-Gruppe im Thüringer Landtag. Stefan Beyer ist verheiratet. Nebenberuflich ist er als Dolmetscher für Arabisch tätig, unter anderem für die Thüringer Polizei.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht kandidiert Patrizia Hertlein um ein Direktmandat im Wahlkreis. Sie wurde 1989 in Frankenthal/Pfalz geboren und hat Rechtswissenschaften studiert.

Der Wahlkreis Jena II umfasst von der kreisfreien Stadt die östlich der Saale gelegenen Ortsteile Drackendorf, Ilmnitz, Jenaprießnitz/Wogau, Kernberge, Kunitz/Laasan, Lobeda-Altstadt, Löbstedt, Neulobeda, Wenigenjena, Wöllnitz, Ziegenhain und Zwätzen. In der Universitätsstadt Jena leben 108.000 Menschen auf einer Fläche von 115 Quadratkilometern. Die Stadt liegt im mittleren Saaletal eingeklemmt zwischen Muschelkalk- und Buntsandsteinhängen. Mit rund 21.000 Studierenden ist Jena der wichtigste Universitäts- und Hochschulstandort Thüringens. Mehrere wissenschaftlichen Institute haben hier einen Standort. Das Jenaer Universitätsklinikum bildet den größten Arbeitgeber der Region. Bekannt ist Jena außerdem für seine feinmechanische und optische Industrie, die durch den Carl-Zeiss-Konzern eine lange Tradition in der Stadt hat. Im Wahlkreis leben circa 36.000 Wahlberechtigte.