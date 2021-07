Kommentar Absage der Landtagswahl in Thüringen bringt nur Verlierer hervor

Der heutige Tag kennt in Thüringen nur Verlierer. Zuallererst sind das die Wählerinnen und Wähler, denen die versprochene Wahlchance geraubt wurde - durch für sie undurchsichtige Sandkastenspielchen. Beraubt auch einer handlungsfähigen Regierung, die in der Pandemie dringend nötig wäre.

Der zweite Verlierer ist Bodo Ramelow. Der Ministerpräsident kann sein Versprechen, mit seiner Minderheitsregierung nach einem guten Jahr in Neuwahlen zu gehen, nicht einhalten. Ihm ist eine ganz wichtige Stütze in seinem parteiinternen Machtgefüge verloren gegangen. Die frühere Thüringer Landes- und heutige Bundesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, fehlt der Partei in Thüringen an allen Ecken und Enden. Unter der Einpeitscherin Hennig-Wellsow wäre es undenkbar gewesen, dass sich zwei Abgeordnete - wie jetzt geschehen - der Parteilinie verweigern.