Stephan Tiesler hat 2019 das Direktmandat für den Thüringer Landtag im Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis I gewonnen und will es 2024 verteidigen. Geboren wurde er 1978 in Jena. Nach seinem Abitur machte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Von 2001 und 2003 war er im Personalbereich in Frankfurt am Main beschäftigt. 2003 begann er das Studium der Wirtschaftsinformatik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, welches er 2008 mit dem Diplom abschloss.

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter und und Doktorrand blieb er bis 2015 an der Universität. Bei den Stadtwerken Jena-Pößneck war er ab 2015 bis zu seinem Einzug in den Landtag als energiewirtschaftlicher Mitarbeiter und Teamleiter beschäftigt.

Seit 2010 ist er ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Hummelshain und wurde 2012 in den Kreisvorstand der CDU Saale-Holzland-Kreis gewählt. 2014 wurde er Mitglied des Kreistages. Stephan Tiesler ist verheiratet und hat ein Kind.

Markus Gleichmann kam 2019 über die Landesliste in den Landtag. Diesmal steht er wieder auf der Landesliste (Platz 16) und kandidiert zusätzlich direkt im Wahlkreis Saale-Holzland I. Er wurde 1986 in Jena geboren. 2009 beendete Gleichmann eine Ausbildung zum Fachinformatiker und wurde Mitarbeiter im Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert und des Landtagsabgeordneten Mike Huster. 2016 wurde er Mitarbeiter der Linke-Fraktion im Thüringer Landtag.

Gleichmann ist Vorsitzender der Fraktion Die Linke - Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag des Saale-Holzland-Kreises und stellvertretender Vorsitzender im Kreisverband seiner Partei. Der verheiratete Mann ist Vater von zwei Kindern.

Für die AfD möchte im September Denny Jankowski ein Direktmandat im Wahlkreis gewinnen. Er hat bereits 2019 ein Mandat über die Landesliste seiner Partei erhalten. Geboren wurde er 1983 in Wolfen im heutigen Sachsen-Anhalt und machte nach der Schule eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker. 2005 begann er ein Studium der Laser- und Optotechnologien, welches er 2010 mit einem Master of Engineering abschloss.

Bei einem Hersteller für Lasertechnik in Jena war er bis zu seinem Einzug in den Landtag als Prozessingenieur angestellt. Seit 2013 ist er Parteimitglied. Jankowski wurde 2019 Mitglied im Stadtrat von Jena für die AfD und hat gleichzeitig den Vorsitz inne.

Hannah Opitz geht bei der Landtagswahl im September für die Sozialdemokraten ins Rennen. Sie wurde 1997 in Groß-Gerau in Hessen geboren und ist Doktorandin der Indogermanistik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Rita von Eggeling kandidiert für die Partei Bündnis 90/Die Grünen um das Direktmandat im Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis I. Geboren 1967, hat sie an der Wilhelms-Universität Münster in Westfalen 1995 ihr Studium der Deutschen Philologie, Romanischer Philologie und Erziehungswissenschaften mit Magistra Artium abgeschlossen. In den folgenden Jahren war sie weltweit als Sprachlehrerin tätig und von 2005 bis 2012 Verantwortliche für die "Deutsch als Fremdsprache"-Prüfungsvorbereitung und Durchführung am Goethe-Institut Singapur.

2012 wurde sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und ging 2016 zur Deutschen Welle als Projektberaterin. Seit 2014 ist sie Fort- und Weiterbildnerin beim Thüringer Volkshochschulverband. Seit 2005 arbeit sie außerdem als freiberufliche Lehrwerkautorin.

Für die Grünen im Saale-Holzland-Kreis ist sie Sachkundige Bürgerin seit 2019.

Patrick Frisch tritt bei der Landtagswahl im September für die FDP an. Er wurde 1989 geboren. Der studierte Wirtschaftswissenschaflter ist Geschäftsführer eines mittelständischen Dienstleistungsunternehmens in Stadtroda.

Frisch ist Kreisvorsitzender seiner Partei und Vorsitzender der Fraktion im Kreistag. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Der Wahlkreis umfasst die südlichen Gemeinden des Saale-Holzland-Kreises: Altenberga, Bibra, Bremsnitz, Bucha, Eichenberg, Eineborn, Freienorla, Geisenhain, Gneus, Großbockedra, Großeutersdorf, Großpürschütz, Gumperda, Hermsdorf, Hummelshain, Kahla, Karlsdorf, Kleinbockedra, Kleinebersdorf, Kleineutersdorf, Laasdorf, Lindig, Lippersdorf-Erdmannsdorf, Meusebach, Milda, Möckern, Mörsdorf, Oberbodnitz, Orlamünde, Ottendorf, Rattelsdorf, Rausdorf, Reichenbach, Reinstädt, Renthendorf, Rothenstein, Ruttersdorf-Lotschen, Schleifreisen, Schöps, Seitenroda, St.Gangloff, Stadtroda, Sulza, Tautendorf, Tissa, Tröbnitz, Trockenborn-Wolfersdorf, Unterbodnitz, Waltersdorf, Weißbach und Zöllnitz. Insgesamt leben im Wahlkreis knapp 33.000 Wahlberechtigte.

