Warum wir den Namen des Beschuldigten Markus Gleichmann jetzt nennen Nachdem der Landtagsbgeordnete unter Verdacht geraten war, kinderpornografisches Material zu besitzen, haben wir zunächst über diesen Sachverhalt berichtet, ohne dabei den Namen des Beschuldigten in unserer Berichterstattung zu erwähnen. Dafür war nach Abwägung der Umstände der Persönlichkeitsschutz des Verdächtigen und seiner Familie maßgeblich.



Wir haben den Beschuldigten und seine anwaltliche Vertretung im Laufe dieser Woche mehrfach gebeten, sich zu den Vorwürfen zu äußern und ihnen Gelegenheit gegeben, Stellung zu beziehen. Doch weder der Beschuldigte noch sein Rechtsbeistand haben davon Gebrauch gemacht. Weil der Beschuldigte aber sowohl als Direkt- als auch als Listenkandidat für Linke bei der Landtagswahl in Thüringen antritt und auf diese Kandidatur zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr verzichten kann, haben wir uns nun entschieden, ab sofort den Namen von Markus Gleichmann aus Transparenzgründen und im Interesse der Öffentlichkeit in unserer Berichterstattung zu nennen.