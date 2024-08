Bildrechte: Fred Nimczick

Für die Christdemokraten kandidiert Fred Nimczick für das Direktmandat im Wahlkreis Saale-Orla-Kreis II. Der gelernte Energieelektroniker für Anlagentechnik holte nach der Ausbildung sein Fachabitur nach und leistete bis 2003 Wehrdienst bei der Bundeswehr. Danach absolvierte er ein Duales Studium zum Industrietechnologen bei Siemens in Erlangen und war ab 2005 in München eingesetzt. 2017 wechselte er in die Region Ost als Vertriebsleiter.

Bisher ist Nimczick lokalpolitisch im Raum Neustadt/Orla aktiv. Er ist Vater von zwei Kindern.

Aus Pößneck möchte Anastasia-Geuneviéve Rahaus für die Partei Die Linke im September per Direktmandat in den Landtag einziehen. Geboren wurde sie 2000 in Weimar. Nach dem Abitur fing sie 2019 eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten an. Diese schloss sie 2022 ab und ist seitdem in der Kreisverwaltung als Sachbearbeiterin Saale-Orla beschäftigt.

Im Sommer 2020 gründete Rahaus das Jugendparlament im Saale-Orla-Kreis mit und trat ein Jahr später in die Partei Die Linke ein. Sie ist die stellvertretende Kreisvorsitzende ihrer Partei.

Ringo Mühlmann kam 2019 über die AfD- Landesliste in den Landtag. Auf der 2024-er Liste der AfD steht er auf Platz 7, außerdem kandidiert er direkt im Saale-Orla-Kreis II. Mühlmann wurde 1975 in Pößneck geboren. Nach dem Abitur 1995 leistete er ein Jahr Zivildienst beim Deutschen Roten Kreuz. An der Friedrich-Schiller-Universität Jena begann er ein Wirtschaftsmathematikstudium, brach dieses jedoch 1998 ab.

Bei der Polizei wurde er im mittleren Dienst ausgebildet und war bis 2006 bei der Bereitschaftspolizei und im Landeskriminalamt. Es folgte ein Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst. Von 2009 bis zu seinem Einzug in den Landtag war er im Landeskriminalamt und im Thüringer Innenministerium tätig. Ringo Mühlmann ist ledig und Vater von zwei Kindern.

Für die SPD geht Anja Großmann ins Rennen um das Direktmandat für den Wahlkreis Saale-Orla-Kreis II. Geboren wurde sie 1977 in Altenburg. Sie studierte Architektur, schloss mit dem Diplom ab und ist derzeit als Betriebsleiterin beschäftigt.

Die Bewerberin der Grünen im Wahlkreis Saale-Orla-Kreis II ist Karoline Jobst. Sie wurde 2002 in Saalfeld geboren, studiert Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar und arbeitet als studentische Hilfskraft. Als 16-Jährige gründetete sie die Ortsgruppe der Grünen Jugend und ist Kreissprecherin ihrer Partei im Saale-Orla-Kreis.

Der Kandidat der FDP für das Direktmandat im Wahlkreis Saale-Orla-Kreis II ist Martin Mehlhos. Er wurde 2002 geboren und studiert derzeit.

Dennis Kämmerle wurde 1991 geboren und ist der Direktkandidat der UBV im Wahlkreis Saale-Orla-Kreis II. Er ist gelernter Kaufmann für Büromanagement.

Der Wahlkreis umfasst die nördlichen Gemeinden des Saale-Orla-Kreises: Bodelwitz, Döbritz, Dreitzsch, Eßbach, Geroda, Gertewitz, Gössitz, Grobengereuth, Keila, Kospoda, Krölpa, Langenorla, Lausnitz b. Neustadt an der Orla, Lemnitz, Miesitz, Mittelpöllnitz, Moxa, Neustadt an der Orla, Nimritz, Oberoppurg, Oppurg, Paska, Peuschen, Pößneck, Quaschwitz, Ranis, Rosendorf, Schmieritz, Schmorda, Schöndorf, Seisla, Solkwitz, Tömmelsdorf, Triptis, Weira, Wernburg, Wilhelmsdorf und Ziegenrück. Insgesamt leben im Wahlkreis circa 32.500 Wahlberechtigte.