Der heute parteilose Karlheinz Frosch hat 2019 für die AfD das Direktmandat für den Thüringer Landtag im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt I gewonnen. Er möchte sein Mandat verteidigen. Frosch wurde 1950 in Schwarza geboren und ist verheiratet. Von 2007 bis 2017 war er Geschäftsführer einer Firma zur Herstellung von Wohnraumlösungen. Zuletzt arbeitete er als Unternehmensberater.

Daniel Starost tritt bei der Landtagswahl im September für Die Linke an. Der gebürtige Rudolstädter wurde 1971 geboren und ist gelernter Konditor, Bäcker und Koch. Als letzteres arbeitet er zurzeit in Rudolstadt. Im Landesvorstand der Linken in Thüringen hat er das Amt eines der stellvertrenden Vorsitzenden inne.

Für die AfD geht bei der Thüringer Landtagswahl im September Thomas Benninghaus ins Rennen. Er wurde 1973 in Rudolstadt geboren. Der gelernte kaufmännische Fachwirt ist verheiratet und hat zwei Kinder.

2018 trat er in die AfD ein und wurde im Februar 2022 in Saalfeld-Rudolstadt zum Gebietsverbandvorsitzenden seiner Partei gewählt. Seit 2019 ist er Mitglied des Rudolstädter Stadtrates.

Martin Friedrich wurde 1984 in Rudolstadt geboren und ist der Kandidat der CDU für das Direktmandat im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt I. Der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Sitzendorf ist gelernter Betriebswirt. Innerhalb der CDU hat er den Vorsitz des Ortsverbandes Bergbahnregion-Schwarzatal inne und ist Kreisgeschäftsführer. Im Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt ist er zweiter stellvertretender Vorsitzender.

Der 54-jährige Henry Götze kandidiert für die FDP für das Direktmandat bei der Landtagswahl. Nach dem Abitur 1989 studierte er Bauingenieurwesen und schloss als Diplom-Bauingenieur ab. Derzeit ist er als Abteilungsleiter in einem Bauunternehmen beschäftigt.

Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Kreistag ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Der Kandidat der BSW für das Direktmandat im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt I ist Rainer Kräuter. Er wurde 1964 geboren. Nach seiner Schulzeit machte er eine Ausbildung zum Facharbeiter für Wärmekraftwerksanlagen. Er absolvierte ein Studium der Staatswissenschaften und ging anschließend zur Polizei. Dort ist er seit 1995 bei der Kriminalpolizei in Saalfeld.

2014 trat er in die Partei Die Linke ein und wurde über die Landesliste in den Thüringer Landtag gewählt. Bei der Landtagswahl 2019 verlor er sein Mandat wieder. Diesmal tritt er für das Bündnis Sahra Wagenknecht an. Kräuter ist geschieden und Vater von drei Kindern.

Der Wahlkreis liegt im westlichen Teil des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und umfasst die Gemeinden Allendorf, Bad Blankenburg, Bechstedt, Cursdorf, Deesbach, Döschnitz, Katzhütte, Königsee, Meura, Rohrbach, Rudolstadt, Schwarzatal, Schwarzburg, Sitzendorf und Unterweißbach. Im Wahlkreis leben knapp 38.500 Wahlberechtigte. Eine der Sehenswürdigkeiten der Umgebung ist das Residenzschloss Heidecksburg.