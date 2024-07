Für die CDU will Jonas Urbach das 2019 errungene Direktmandat im Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis I verteidigen. Urbach wurde 1982 in Mühlhausen geboren und studierte seit 2002 Politikwissenschaften. Während seines Studiums arbeitete er bei der Thüringer Jungen Union, der Nachwuchsorganisation der CDU. 2011 wurde er Landesgeschäftsführer der Jungen Union in Thüringen. In Anrode trat er 2015 das Amt des Bürgermeisters an, bis er 2019 in den Landtag einzog.

Seit 2018 ist er Mitglied im CDU-Landesvorstand in Thüringen und ein Jahr später auch Vorsitzender der CDU im Unstrut-Hainich-Kreis. Ehrenamtlich ist er seit 2014 Ortsteilbürgermeister von Bickenriede. Jonas Urbach ist verheiratet und hat einen Sohn.

Bildrechte: MDR/Thomas Gröger

Durch den Einzug in den Bundestag von Michael Kaufmann (AfD) rückte Thomas Gröger 2021 in den Thüringer Landtag nach. Dieses Jahr möchte er direkt dorthin gewählt werden. Gröger wurde 1967 in Mühlhausen geboren und ist gelernter Landmaschinenschlosser. In diesem Beruf arbeitete er bis 1990. Anschließend begann er seinen Wehrdienst in der NVA, welcher 1991 bei der Bundeswehr endete. Bis zur seiner Umschulung zum CNC-Anwender war er als Elektromonteur und LKW-Fahrer beschäftigt. Zwischen 2009 und 2021 war er bei einem Automobilzulieferer tätig.

Der AfD trat er 2016 bei und ist im Vorstand des AfD-Kreisverbandes Nordhausen, Eichsfeld, Mühlhausen und Vizevorsitzender des AfD-Regionalverbands in Mühlhausen. Thomas Gröger lebt in Horsmar und ist verheiratet.

Kay-Uwe Jagemann wurde 1963 geboren und ist der Kandidat der SPD für Direktmandat im Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis I. Er ist Zahntechniker und arbeitete in der Kreispoliklinik Mühlhausen. Er holte sein Abitur nach, um nach seinem Grundwehrdienst in der NVA zu studieren. Zunächst studierte er an der Pädagogischen Hochschule Mühlhausen Lehramt auf Chemie und Biologie, beendete sein Studium jedoch an der Universität Jena. Er promovierter dort in Chemie.

In der Halbleiterindustrie war er zunächst als Softwareentwickler tätig, bevor er in Eschwege Gymnasiallehrer wurde. Seit einigen Jahren ist er nun Lehrer am Tilesius-Gymnasium in Mühlhausen und unterrichtet die Fächer Chemie, Biologie, Informatik, Astronomie und Naturwissenschaften. In Mühlhausen ist er Mitglied des Stadtrates sowie der Ortsvorsitzende der SPD. Im Kreistag von Unstrut-Hainich ist er der Vorsitzende seiner Fraktion. Kay-Uwe Jagemann ist verheiratet.

Für die Linken geht der Mühlhäuser Steffen Thormann ins Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis I. Der 30-Jährige studierte Politikwissenschaft an der Universität Jena und arbeitet danach in der Landesverwaltung.

Seit 2010 ist er in der Partei Die Linke und wurde 2015 Mitglied des Kreisvorstandes im Unstrut-Hainich-Kreis. Außerdem sitzt er seit 2014 im Stadtrat von Mühlhausen. Bei der Landtagswahl 2019 kandidierte er ebenfalls, verpasste aber den Einzug. Steffen Thormann ist verlobt.

Der Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis I hat circa 43.000 Wahlberechtigte und umfasst den westlichen Teil des Landkreises rund um Mühlhausen, Rodeberg, Südeichsfeld und Unstruttal.