Nach der MDR-Sendung "Fakt ist! - Wahlarena Thüringen" am Montagabend gibt es aus der Thüringer Wirtschaft massive Kritik an AfD-Landeschef Björn Höcke. Anlass ist ein Hinweis von CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt in der Sendung zu einen Wahlkampfauftritt Höckes am Wochenende in Sömmerda. Dort hatte Höcke die von mehr als 40 deutschen Familienunternehmen initiierte Kampagne "Made in Germany - Made by Vielfalt" als pure Heuchelei bezeichnet und hinzugefügt: "Ich hoffe, dass diese Unternehmen in schwere, schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen." Der Auftritt wurde unter anderem von einem Journalisten von Welt und Welt am Sonntag gefilmt, der die Passage bei X (früher Twitter) veröffentlichte.