AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke hat im Wahlkreis Greiz II nicht die Mehrheit für einen direkten Einzug in den Landtag erhalten. Er verlor seinen Wahlkreis gegen den CDU-Politiker Christian Tischner, der 43 Prozent der Stimmen erhielt. Höcke kam auf einen Stimmenanteil von 38,9 Prozent. Ihm fehlten am Ende 1.075 Stimmen. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) liegt mit 8,8 Prozent auf Platz drei. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Greiz II beträgt 75,1 Prozent.

Die FDP ist im neuen Thüringer Landtag nicht mehr vertreten. Nach aktuellen Hochrechnungen kommt die Partei auf 1,2 Prozent der Wählerstimmen. Die Fünf-Prozent-Hürde haben die Liberalen damit deutlich verpasst. Der große Verlierer sei Thüringen, so Spitzenkandidat Thomas Kemmerich in einer ersten Reaktion auf der Wahlparty der Liberalen in Erfurt. "Wir haben jetzt zwei sehr starke Parteien links- wie rechtspopulistisch, wo ich in den letzten Wochen nichts gehört habe, was eine Lösungskompetenz für Thüringen vermuten lässt."