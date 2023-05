Wo bleibt das Leergut? Thüringer Brauereien uneins über höheres Pfand

Nicht jede Flasche ist von jeder Brauerei nutzbar.

Höherer Pfand als Lösung für den Flaschenschwund?

Pfand-Umstellung könnte hohe Kosten verursachen.

Jan Schlennstedt inspiziert eine Lieferung mit einigen tausend neuen Flaschen. 0,33 Liter Longneck, in braun. Einer der gefragtesten Flaschentypen überhaupt und gerade in kleinen Brauereien sehr beliebt. "Die ist nicht so schwer. Die Leute nehmen sie am Flaschenhals und das Bier bleibt länger frisch", erklärt der Gründer der Braumanufaktur Heimathafen in Erfurt.

Doch das Leergut ist für seine Brauerei ziemlich teuer. 22 Cent kostet jede neue Flasche. "Das müssen wir auf unsere Biertrinker umlegen." Mit 650 Hektolitern Ausstoß im vergangenen Jahr lohnt sich eine eigene Flaschenwaschanlage noch nicht. Die Brauerei kauft also neue Flaschen, kann ihren Kunden wiederum nur 8 Cent Pfand berechnen.

Jan Schlennstedt gehört die Braumanufaktur Heimathafen in Erfurt. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

"Jede fünfte Flasche verschwindet"

Die Differenz wird umgelegt auf die Kunden. Auch andere Thüringer Getränkehersteller haben Probleme mit ihren Flaschen. In der Brauerei Neunspringe beschäftigt das Geschäftsführer Bernd Ehbrecht. "Bei den alkoholfreien Getränken verschwindet jede fünfte Flasche", sagt er. Die Limonaden aus dem Eichsfeld kommen in weißen Halbliterflaschen, die auch bei Club Mate oder Fritz Cola genutzt werden - und in weißen Drittelliterflaschen.